Garlasco l’avvocato di Andrea Sempio parla a Quarto Grado | la rivelazione in diretta

Nell’ambito del processo per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio ha rilasciato dichiarazioni in diretta a Quarto Grado. Questi interventi ripercorrono le tappe più recenti e le riflessioni sulla vicenda, che a quasi vent’anni dall’evento continua a suscitare attenzione sia sul piano giudiziario che mediatico. La discussione rimane aperta, mantenendo vivo l’interesse pubblico su un caso che ha segnato profondamente la comunit

Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito mediatico e giudiziario a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Una nuova consulenza informatica commissionata dalla famiglia della vittima riapre interrogativi su quanto sarebbe accaduto nelle ore precedenti al delitto, introducendo una possibile rilettura delle attività svolte dalla ragazza al computer del fidanzato Alberto Stasi. Elementi già noti agli inquirenti vengono oggi analizzati con strumenti tecnologici più avanzati, alimentando un nuovo confronto tra le parti. “Se questa nuova perizia della famiglia Poggi venisse avvalorata nel contraddittorio e saremo noi a chiedere l’incidente probatorio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Caso Garlasco, chi è Andrea Sempio: il nome che riapre il delitto Poggi e divide gli inquirenti dopo 18 anni - Chi è Andrea Sempio, perché il suo nome è tornato centrale nel caso Garlasco e cosa mostrano nuove analisi, foto e perizie sull’omicidio di Chiara Poggi Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, ... panorama.it

Garlasco, «Non ho ucciso Chiara Poggi»: Andrea Sempio e il (secondo) Natale da indagato - Andrea Sempio torna a parlare del caso di Garlasco nell’intervista di Alessandro Sallusti: nega l’omicidio di Chiara Poggi e racconta il rapporto con la famiglia e l’amicizia con Marco Poggi, mentre l ... panorama.it

Garlasco, Andrea Sempio: «Ricostruzioni fantasiose, non ho paura delle indagini. Stanno cercando di costruire 'il mostro'» VIDEO - Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha commentato ai microfoni di Quarto Grado la recente perizia sul Dna trovato sotto le unghie della vittima. ilgazzettino.it

Speciale Garlasco: Chi è Gabriele? Nuove Foto inedite di Andrea Sempio e i suoi Amici

#Garlasco, “Incompatibile con la sentenza, smentisce la perizia di Testi” L’avvocato di Stasi sul delitto iniziato in cucina #Mattino5 - facebook.com facebook

