Garlasco Andrea Sempio scrive in diretta a Quarto Grado e spiazza tutti
News Tv, non una semplice smentita, ma un passo deciso davanti alle telecamere di Quarto Grado. Andrea Sempio, nome che da anni si intreccia con il caso di Chiara Poggi e il destino giudiziario di Alberto Stasi, ha scelto di intervenire con un messaggio inviato in diretta durante la puntata di venerdì 28 novembre del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Un gesto che rompe il silenzio mantenuto fino ad ora e getta nuova luce su Garlasco; uno dei casi di cronaca più dibattuti degli ultimi vent’anni. Leggi anche: Roberta Bruzzone, scontro in diretta con Milo Infante: volano stracci Leggi anche: Garlasco, la rivelazione dell’avvocato Taccia su Sempio ed é subito gelo Garlasco, nuove indagini e sviluppi: interviene Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tg3. . Il delitto di Garlasco. Secondo la perizia disposta dal tribunale, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi sarebbe compatibile con quello di Andrea Sempio. Lui continua a ribadire la sua innocenza. I consulenti della famiglia Poggi ribattono: “dati che non h - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco Andrea Sempio sarebbe molto "amareggiato" per l'uscita di indiscrezioni sui dati della perizia in incidente probatorio, prima del deposito delle conclusioni della perita. Sarebbe sempre convinto, però, di poter "dimostrare" la sua "innocenza". Vai su X
Garlasco, Andrea Sempio scrive in diretta a Quarto Grado: «Non sono ossessionato da Alberto Stasi». La spiegazione in un sms - Durante la puntata di venerdì 28 novembre di Quarto Grado, la trasmissione condotta ... Come scrive msn.com
MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTO GRADO” – 29/11: «SEMPIO SCRIVE A MALTAGLIATI, LA DIFESA SU STASI, LA VICENDA DI GARLASCO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK ... - Nel corso della puntata di “Quarto Grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, in onda ieri sera – venerdì 28 novembre – su Retequattro, Andrea Sempio ha scritto in diretta un messaggio ... Da agenziagiornalisticaopinione.it
Garlasco, «Sempio aveva un movente». Dal Dna alle 7 telefonate sospette, cosa dicono i nuovi indizi contro Andrea - Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è soltanto l'ultimo degli elementi messi in fila in questi mesi nei confronti di Andrea Sempio. Come scrive ilmattino.it