ancona dona la pala del tiziano alle olimpiadi di milano cortina

Ancona contribuisce ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina con l’esposizione della Pala di Tiziano, simbolo di valorizzazione culturale. Dal 6 al 22 febbraio, la città si unisce all’evento internazionale, portando un importante patrimonio artistico nel contesto olimpico. La presenza di questa opera sottolinea il legame tra sport e cultura, offrendo un momento di riflessione e di valorizzazione del patrimonio italiano.

Ci sarà anche un po’ di Ancona ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina (6-22 febbraio). Una presenza nel segno della cultura. L’occasione è costituita dalle celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Tiziano, nel cui ambito sono previste due mostre ideate da Bernard Aikema e curate da Thomas Dalla Costa nella città natale dell’artista, Pieve di Cadore. Ebbene, la prima, ‘Tiziano e il paesaggio, dal Cadore alla Laguna: la Pala Gozzi e la Sommersione del Faraone’ (23 gennaio - 29 marzo), accoglierà la splendida Pala custodita nella Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’. Si tratta di un’operazione di livello assoluto, che si inserisce nel solco della candidatura di Ancona a Capitale italiana della Cultura 2028, e che non si esaurisce nel prestito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

