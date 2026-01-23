Anche Starmer perde le staffe con Trump | Sui soldati Nato in Afghanistan parole offensive del presidente Usa

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha espresso forte disappunto riguardo alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sui soldati della NATO in Afghanistan. Le sue parole sono state giudicate offensive e hanno suscitato reazioni nel mondo politico internazionale. Questa vicenda evidenzia come le tensioni tra leader globali possano influenzare il clima diplomatico e le relazioni tra alleanze strategiche.

Roma, 23 gennaio 2026 – Anche il primo ministro britannico Keir Starmer ha perso le staffe con Trump. Il premier britannico si è infatti detto “offeso” dalle parole che Donald Trump ha utilizzato nei confronti dei soldati Nato in Afghanistan (di cui facevano parte anche componenti dell’esercito del Regno Unito). Starmer: "Guerra commerciale per la Groenlandia non e' nell'interesse di nessuno" Le parole piccate di Starmer. Starmer ha infatti definito “offensive” le affermazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui le forze della Nato in Afghanistan, incluse quindi quelle del Regno Unito, avrebbero evitato la prima linea, e lo ha invitato a scusarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anche Starmer perde le staffe con Trump: “Sui soldati Nato in Afghanistan parole offensive del presidente Usa” Leggi anche: Caos Fiorentina, Dzeko perde le staffe: le parole a fine gara fanno rumore Leggi anche: Soldati Usa in Nigeria? Le parole di Trump riportano il focus sul Paese africano Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Gli strappi di Trump sulla Groenlandia affondano le borse europee; Starmer perde il sostegno delle famiglie delle vittime del disastro di Hillsborough dopo aver annacquato il disegno di legge che secondo lui avrebbe portato una misura di giustizia; Nel Regno Unito di Starmer minacciata persino la libertà d’espressione; La prossima settimana Keir Starmer visiterà la Cina con alcuni leader aziendali britannici. Anche Starmer perde le staffe con Trump: Sui soldati NATO parole offensive del presidente USAIl premier britannico replica alle affermazioni del tycoon che aveva detto che le truppe Nato (fra cui anche i soldati britannici) erano rimaste un po’ lontane dal fronte nonostante il pesante tribu ... msn.com Starmer, 'da Trump parole offensive su Afghanistan, si scusi'(ANSA) - LONDRA, 23 GEN - Il premier britannico Keir Starmer ha definito offensive le affermazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui le forze della Nato in Afghanistan, incluse quin ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il governo Starmer sta letteralmente lasciando morire di fame e sete tre attivisti detenuti preventivamente in modo illegale. Nel Regno Unito, storicamente complice del genocidio del popolo palestinese, è in atto una repressione brutale contro gli attivisti di Pale - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.