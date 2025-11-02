Soldati Usa in Nigeria? Le parole di Trump riportano il focus sul Paese africano

Nelle ultime ore l’attenzione della Casa Bianca sembra essersi spostata in Africa. Il presidente statunitense Donald Trump ha infatti minacciato di ordinare un intervento militare in Nigeria, accusando il governo del Paese africano di non riuscire a fermare le persecuzioni contro i cristiani. “Se il governo nigeriano continuerà a permettere l’uccisione dei cristiani, gli Stati Uniti interromperanno immediatamente tutti gli aiuti e potrebbero entrare in quel Paese ormai screditato, guns-a-blazing, per eliminare completamente i terroristi islamici responsabili di queste atrocità”, ha scritto Trump sui social, annunciando di aver incaricato il “Department of War” di preparare un piano d’azione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Soldati Usa in Nigeria? Le parole di Trump riportano il focus sul Paese africano

Scopri altri approfondimenti

200 soldati Usa per monitorare il cessate il fuoco a Gaza. L’Idf si prepara al ritiro - facebook.com Vai su Facebook

Difesa Usa per Kiev. E soldati a Berlino - Il bilaterale tra Putin e Zelensky rimane intrappolato nelle parole di Trump, anche se in settimana Yermak e Umerov, ieri a Riyadh, si recheranno negli Usa per incontrare Witkoff. ilgiornale.it scrive