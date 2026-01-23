Il Comune di Bologna difende il bando mense | Garantiamo lavoro e qualità del servizio

Il Comune di Bologna conferma l'importanza del bando unico per l'assegnazione del servizio mensa nelle scuole. L'amministrazione sottolinea come questa scelta favorisca la qualità del servizio e la tutela dei posti di lavoro, assicurando un'offerta alimentare adeguata alle esigenze degli studenti. La decisione mira a garantire trasparenza e efficienza nella gestione delle mense scolastiche, nel rispetto delle norme vigenti e delle esigenze della comunità.

Bologna, 23 gennaio 2025 – Il Comune di Bologna difende il bando unico per l'assegnazione del servizio mensa nelle scuole. "I rilievi mossi da Anac alla gara sulla refezione scolastica arrivano a seguito di diversi chiarimenti del Comune sulle ragioni che hanno portato l'Amministrazione in questi anni a optare per questa modalità di appalto ": a sottolinearlo in una nota è l'amministrazione dopo che l'Anac ha bocciato la gara di appalto europea per la refezione scolastica (Ribò). La decisione della mancata suddivisione in lotti. " Anac - si legge nella nota del Comune - contesta, tra le altre cose, la scelta di non suddividere l'appalto in lotti funzionali, ritenendo che tale scelta debba essere 'motivata adeguatamente per poter giustificare l'esclusione potenziale della partecipazione alla procedura di piccole e medie imprese'.

