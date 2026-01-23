Ambra Bianchini dal discusso tour al set con Rocco Siffredi | ‘Una potenza’ sul web continua a far discutere

Ambra Bianchini ha attraversato diverse tappe della sua carriera, passando dal successo sui social con il Calippo Tour alle esperienze nel cinema per adulti. La sua evoluzione professionale ha suscitato ampi dibattiti online, riflettendo le trasformazioni e le sfide di un percorso che ha attirato l’attenzione di pubblico e media. Questa transizione evidenzia come le scelte personali possano influenzare la percezione pubblica e aprire nuovi orizzonti nel mondo dello spettacolo.

Dal fenomeno social al cinema per adulti: la svolta di Ambra Bianchini. Dal clamore virale del Calippo Tour ai set del cinema hard internazionale, il salto è stato rapido – e per molti inevitabile. Ambra Bianchini, content creator italiana diventata celebre sui social per il discusso progetto sessuale itinerante che ha attraversato diverse città italiane, sembra aver compiuto un nuovo e decisivo passo nella sua carriera digitale. A confermarlo è Rocco Siffredi, icona mondiale del porno, che in un'intervista esclusiva al magazine MOW ha raccontato di aver lavorato con la giovane influencer direttamente a Budapest, cuore produttivo della cinematografia per adulti europea.

