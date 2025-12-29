Mourinho continua a far discutere | cosa ha fatto il tecnico portoghese subito dopo il pareggio discusso contro il Braga

Dopo il pareggio controverso contro il Braga, José Mourinho ha espresso forti critiche alle decisioni arbitrali. Il tecnico portoghese ha commentato con fermezza quanto accaduto, sottolineando le sue posizioni senza lasciarsi influenzare dal clamore. La sua reazione ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, mantenendo alta l’attenzione sulla partita e sulle decisioni prese dall’arbitro in quella occasione.

Mourinho non si smentisce. Il tecnico portoghese ha criticato in maniera molto dura le decisioni arbitrali contro il Braga. Le ultime José Mourinho non si smentisce mai. Il tecnico portoghese, alla guida del Benfica, ha regalato un altro episodio destinato a far discutere dopo il pareggio per 2-2 contro il Braga. La partita, già carica . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mourinho continua a far discutere: cosa ha fatto il tecnico portoghese subito dopo il pareggio discusso contro il Braga Leggi anche: Mourinho, ancora uno show del tecnico portoghese: lo Special One si è preso la scena con il suo Benfica. Ecco cosa ha fatto Leggi anche: Mourinho, il tecnico portoghese taglia un nuovo traguardo storico: una carriera che continua ad essere piena di successi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pellegatti: Oriali andrebbe bloccato un po': con Mourinho era insopportabile; Sabatini: “Il raddoppio della figura del protestatore nel Napoli c'è e nelle altre società no; Zazzaroni: Ho fatto un pezzo contro il comunicato del Napoli, vi spiego il motivo. Mourinho continua a far discutere: cosa ha fatto il tecnico portoghese subito dopo il pareggio discusso contro il Braga - Il tecnico portoghese ha criticato in maniera molto dura le decisioni arbitrali contro il Braga. calcionews24.com

Mourinho continua a mettere le mani avanti prima di Benfica-Napoli - facebook.com facebook

#Mourinho, altro record Di cosa si tratta x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.