Rocco Siffredi pronto a entrare al Grande Fratello Vip: ecco cosa potrebbe accadere nella Casa più famosa d’Italia C’è chi entra nella Casa per farsi conoscere. E poi c’è chi, come Rocco Siffredi, la ribalta. Secondo le indiscrezioni più bollenti, il re del cinema hard starebbe per varcare la Porta Rossa del Grande Fratello Vip. E no, non è uno scherzo. A svelarlo è Santo Pirrotta nella newsletter “Celebrity Watch” di Vanity Fair. Il debutto? A marzo. Il risultato? Incalcolabile. Dopo l’Isola dei Famosi e una carriera tra alti infuocati e bassi turbolenti, Rocco sarebbe pronto a trasformare la Casa più spiata d’Italia in un vero set di seduzione, colpi di scena e provocazioni. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Rocco Siffredi al GFVip: Il colpo di scena che infiamma il reality