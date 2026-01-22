Amanda Knox torna a Perugia e guarda in faccia il suo accusatore | ‘È più intimo di qualsiasi cosa abbia mai fatto’

Amanda Knox torna a Perugia, città che ha segnato la sua vita, per il documentario “Bocca del lupo” su Hulu. Nel racconto, affronta il suo passato e il suo accusatore, offrendo una prospettiva personale su un’esperienza complessa. Un ritorno che rappresenta un momento di riflessione e confronto, nell’ambito di un progetto che esplora il suo percorso e le sfide affrontate.

Il ritorno in Italia di Amanda Knox diventa il documentario “Bocca del lupo” per Hulu. Il viaggio più difficile, quello del ritorno. Amanda Knox torna a Perugia, la città che l’ha vista prima studentessa, poi imputata e infine assolta in uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi decenni. Quel percorso è diventato oggi un documentario dal titolo “Bocca del lupo”, in uscita il 26 gennaio su Hulu. Ad annunciarlo è stata la stessa Knox su X, spiegando che il film racconta «il mio viaggio di ritorno in Italia e l’incontro faccia a faccia con l’uomo che mi ha mandato in prigione». Il riferimento è al magistrato Giuliano Mignini, pm dell’inchiesta sull’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre 2007. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

