Amadori il tribunale dà ragione alle sorelle ma è già pronto il ricorso di Denis e Flavio

Il tribunale ha riconosciuto le sorelle Amadori come parti legittime in una recente controversia familiare. Tuttavia, i fratelli Denis e Flavio hanno già annunciato il ricorso, anticipando ulteriori sviluppi. La situazione riflette tensioni interne alla famiglia, che da tempo si confronta con questioni di successione e gestione dell’azienda, leader nel settore delle carni bianche in Italia.

Cesena, 24 gennaio 2026 – Parenti -serpenti, fratelli coltelli: la saggezza popolare ha sempre un fondo di verità e ben si adatta a quello che sta avvenendo nella famiglia Amadori che controlla l'omonimo gruppo agroalimentare, secondo in Italia nel settore delle carni bianche dopo Aia. I quattro figli del fondatore Francesco Amadori, che ha 94 anni e da tempo si è ritirato, sono in lotta da anni per il controllo dell'azienda: i due maschi Flavio e Denis nel 2021 erano riusciti a estromettere le sorelle Loretta e Patrizia dal controllo del gruppo mettendo in piedi una complessa architettura societaria che portava esclusivamente nelle loro mani (sono presidente e amministratore delegato) le redini di un gruppo da 1,7 miliardi di euro di fatturato.

La querelle in famiglia per il controllo di Amadori, il tribunale dà ragione alle sorelle. Francesco Spa fa ricorso in AppelloIl tribunale di Bologna ha deciso a favore delle sorelle Loretta e Patrizia Amadori nel contenzioso familiare sul controllo del gruppo omonimo, stabilendo che devono tornare azioniste dirette.

Controllo del gruppo Amadori: il Tribunale di Bologna accoglie le istanze delle sorelleIl Tribunale di Bologna ha accolto le istanze delle sorelle Loretta e Patrizia Amadori, riaprendo il contenzioso riguardante il controllo del gruppo Amadori.

