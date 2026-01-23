Un nuovo incidente ferroviario si è verificato in Spagna, questa volta nei pressi di Cartagena, dove un treno regionale si è scontrato con una gru, causando sei feriti. Aumentano così le vittime degli incidenti ferroviari nel paese, tra cui il deragliamento di Adamuz e altri episodi recenti in Catalogna. La situazione solleva questioni sulla sicurezza e sulla gestione delle reti ferroviarie spagnole, mentre Vox ha avviato una causa contro i vertici delle ferrovie.

Nella Regione di Murcia, giovedì mattina un treno a scartamento ridotto in servizio sulla linea Cartagena-Los Nietos si è scontrato ad Alumbres con una gru esterna alla rete ferroviaria, causando almeno sei feriti. Una Spagna sempre più sconcertata, e in lutto per le vittime, si chiede perché mai il governo non abbia provveduto alla doverosa manutenzione della rete, non solo di quell’alta velocità orgoglio del Paese. Giovedì sono stati trovati gli ultimi due corpi dei passeggeri dispersi dopo il deragliamento del treno ad alta velocità Iryo partito da Malaga e diretto a Madrid, che aveva invaso la linea adiacente scontrandosi con un convoglio Renfe Alvia proveniente dalla direzione opposta e diretto a Huelva. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Altro sinistro ferroviario in Spagna. Vox fa causa ai vertici della rete

Spagna, un altro disastro ferroviario: treno deraglia a causa del maltempo, almeno 40 feriti, 5 graviIn Spagna, un incidente ferroviario si è verificato a Gèlida a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Spagna, altro disastro ferroviario: treno deraglia a causa del maltempo, un morto e 40 feriti, 5 graviUn incidente ferroviario si è verificato a Gèlida, in Spagna, a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ferrovie spagnole nel caos, un altro incidente in Catalogna; Disastro ferroviario in Spagna, sale il bilancio dei morti; Cosa sappiamo sul disastro ferroviario in Spagna; Treni deragliati in Andalusia, 41 morti e 150 feriti. Morto il macchinista del treno di Barcellona - Morto il macchinista del treno di Barcellona.

Un altro sinistro ferroviario in Spagna: ci sono coinvolti (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu

Incidente mortale per un treno: schianto terrificante e bilancio drammaticoIncidente ferroviario: un treno si è schiantato causando vittime e feriti. I fatti in Spagna tra Gelida e Sant Sadurnì d'Anoia. newsmondo.it

ENNESIMO INCIDENTE MORTALE: A FOGGIA AUTO SI RIBALTA DOPO LO SCONTRO CON UN FUGONE, MUORE UNA 77ENNE – IL PERICOLO CORRE SULLA SP2 A CANOSA DI PUGLIA, IERI UN ALTRO SINISTRO – OMICIDIO MAGELLANO A BARI, L’ - facebook.com facebook

Strade insanguinate. Tragico incidente, nella notte, a Lamezia. Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in un frontale. Intanto, all'ospedale di Cosenza, è morto un giovane coinvolto in un altro sinistro. Leggi l'articolo completo: x.com