Spagna altro disastro ferroviario | treno deraglia a causa del maltempo un morto e 40 feriti 5 gravi

Da fanpage.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente ferroviario si è verificato a Gèlida, in Spagna, a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Un muro dell’autostrada AP-7 è crollato sui binari, causando il deragliamento di un treno della R-4. L’incidente ha provocato un morto e circa 40 feriti, di cui cinque in condizioni gravi. Le autorità stanno ancora intervenendo per gestire la situazione e chiarire le cause.

