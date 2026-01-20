Spagna altro disastro ferroviario | treno deraglia a causa del maltempo un morto e 40 feriti 5 gravi

Un incidente ferroviario si è verificato a Gèlida, in Spagna, a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Un muro dell’autostrada AP-7 è crollato sui binari, causando il deragliamento di un treno della R-4. L’incidente ha provocato un morto e circa 40 feriti, di cui cinque in condizioni gravi. Le autorità stanno ancora intervenendo per gestire la situazione e chiarire le cause.

Un muro dell’autostrada AP-7 è crollato sui binari a Gèlida a causa del maltempo e ha provocato il deragliamento di un treno della R-4: circa 40 feriti, cinque gravi. Cause legate al maltempo.🔗 Leggi su Fanpage.it Spagna, un altro disastro ferroviario: treno deraglia a causa del maltempo, almeno 40 feriti, 5 graviIn Spagna, un incidente ferroviario si è verificato a Gèlida a causa di condizioni meteorologiche avverse. Un altro incidente ferroviario in Spagna, treno deraglia in Catalogna: almeno 20 feriti, 5 graviUn nuovo incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, in Spagna, con almeno 20 persone ferite e cinque in condizioni gravi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Sky tg24. . Due treni dell'Alta Velocità si sono scontrati in Spagna. L'incidente si è verificato quando un treno Iryo diretto a Madrid è deragliato appena un'ora dopo essere partito da Malaga ed è finito sul binario adiacente, dove stava arrivando un altro treno R - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.