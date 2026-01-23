Allerta meteo a Roma | piogge e temporali nelle prossime ore

La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta meteo per il Lazio, con particolare attenzione a Roma. Le previsioni indicano possibili piogge e temporali nelle prossime ore, invitando alla prudenza e al rispetto delle indicazioni delle autorità. È consigliabile seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta meteo per il Lazio, che interesserà anche il territorio di Roma Capitale. A partire dalla tarda serata di venerdì 23 gennaio 2026 e per le successive 24–36 ore, sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha valutato una situazione di: ALLERTA GIALLA PER CRITICITÀ IDROGEOLOGICA valida su tutte le Zone di Allerta della Regione Lazio. Raccomandazioni alla popolazione. In occasione di eventi meteorologici intensi, è fondamentale adottare comportamenti prudenti e responsabili.🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

