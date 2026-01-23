Pericolo caldo agli Australian Open | orari anticipati e Sinner avrà il peggiore possibile…

A causa delle alte temperature previste a Melbourne, gli organizzatori degli Australian Open hanno deciso di anticipare gli incontri di sabato 24 gennaio, con inizio alle ore 00. Questa misura mira a proteggere i giocatori e il pubblico dalle condizioni climatiche estreme. La giornata potrebbe essere particolarmente difficile per alcuni atleti, tra cui Jannik Sinner, che potrebbe trovarsi ad affrontare le sfide di un clima molto caldo.

Si teme una vera e propria ondata di caldo a Melbourne nella giornata di sabato 24 gennaio, tanto che gli organizzatori degli Australian Open hanno deciso di correre ai ripari e di anticipare l’inizio degli incontri nell’ambito del primo Slam della stagione: su tutti i campi si incomincerà alle ore 00.30 italiane, dunque un’ora o mezz’ora prima rispetto al programma abituale. Si parla di temperature già attorno ai 30 °C nella prima mattinata locale (sono dieci ore avanti rispetto a noi), per poi raggiungere picchi di 34-35 °C. Condizioni non di certo ideali per giocare a tennis e che interesseranno direttamente Jannik Sinner: il numero 2 del mondo sarà impegnato nel terzo turno contro lo statunitense Eliot Spizzirri nel secondo match a partire dalle ore 00. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sorteggio Australian Open 2026: Sinner e il pericolo Fonseca, possibile Bublik per Alcaraz, Berrettini sfortunatoIl sorteggio degli Australian Open 2026 ha determinato le rispettive teste di serie e le possibili sfide per i principali favoriti.

