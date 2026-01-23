Alla bocciofila vestito da Batman aggredito

Un uomo si presenta alla bocciofila indossando la maschera di Batman e, dopo aver preso l'auto della madre, si dirige verso la struttura. L'episodio ha attirato l'attenzione per l'originalità del comportamento, suscitando curiosità sulla motivazione dietro questa scelta. La situazione si è conclusa con l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno gestito l'episodio senza conseguenze gravi.

Decide di uscire di casa indossando la maschera di Batman, si mette al volante dell'auto della mamma e va verso la bocciofila. Lì, dopo essere stato notato da un po' di persone, viene raggiunto da tre uomini che, dopo averlo seguito, lo bloccano e lo minacciano fino a costringerlo a tornare alla bocciofila per chiedere scusa alle dipendenti, che si erano spaventate, e a non farsi più vedere da quelle parti. Per questo episodio, è finito sotto processo per il reato di violenza privata un 54enne di Morrovalle, accusato di essersela presa troppo nei confronti del 28enne, anche lui di Morrovalle. La vicenda era avvenuto il 30 novembre del 2022.

