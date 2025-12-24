Restyling da 70mila euro per la bocciofila

La Bocciofila comunale Canova di Budrio, situata in via Zenzalino Nord 7, ha recentemente completato lavori di manutenzione straordinaria sul bar e sulla saletta polivalente, con un investimento di 70.000 euro. Attualmente sono in corso interventi di aggiornamento antincendio, finalizzati a migliorare la sicurezza e l’efficienza delle strutture. Questi interventi mirano a garantire un ambiente più sicuro e funzionale per i soci e la comunità.

Dopo i lavori di manutenzione straordinaria del bar e della saletta polivalente della storica Bocciofila comunale Canova di Budrio, in via Zenzalino Nord 7, sono ora in corso nuovi interventi di aggiornamento antincendio. I lavori comprendono due fasi: la prima già terminata finalizzata alla realizzazione del nuovo impianto di rilevazione fumi, la seconda tutt'ora in corso prevede la parte edile dell'intervento ovvero la compartimentazione della cucina. I lavori si prevede termineranno nei primi mesi del 2026 e successivamente verrà presentata la Scia ai vigili del fuoco. Il costo totale dei lavori, finanziati interamente dal Comune di Budrio, è di circa 70mila euro.

