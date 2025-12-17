Da bene in disuso a presidio civico | la bocciofila abbandonata consegnata al comitato di quartiere

La bocciofila di largo Pettazzoni, abbandonata da tempo, sta vivendo una trasformazione in presidio civico grazie al coinvolgimento del comitato di quartiere. Situata vicino al parco Sangalli, quest’area verde ha recentemente attirato l’attenzione pubblica per eventi significativi, tra cui un episodio di violenza e tentativi di manifestazioni di forze di estrema destra, ora fermati dalle autorità.

