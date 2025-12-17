Da bene in disuso a presidio civico | la bocciofila abbandonata consegnata al comitato di quartiere
La bocciofila di largo Pettazzoni, abbandonata da tempo, sta vivendo una trasformazione in presidio civico grazie al coinvolgimento del comitato di quartiere. Situata vicino al parco Sangalli, quest’area verde ha recentemente attirato l’attenzione pubblica per eventi significativi, tra cui un episodio di violenza e tentativi di manifestazioni di forze di estrema destra, ora fermati dalle autorità.
Da bene in disuso a presidio civico. È il percorso della bocciofila di largo Pettazzoni, vicino al parco Sangalli, l’area verde teatro di un’aggressione razzista nel luglio del 2024 e poi oggetto di due tentativi di raduni di Forza Nuova (entrambi bloccati dalla questura) nelle ultime settimane. Romatoday.it
