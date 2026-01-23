ferrari svelata la nuova monoposto sf 26

Scuderia Ferrari ha presentato la nuova monoposto SF-26, che prenderà parte al campionato di Formula 1 del 2026. Dopo un anno 2025 caratterizzato da risultati deludenti, questa vettura rappresenta un passo importante per il team in vista delle sfide future. La SF-26 integra innovazioni tecniche e aerodinamiche volte a migliorare le prestazioni e la competitività in pista.

Scuderia Ferrari ha svelato la SF-26, monoposto che gareggerà in Formula 1 nel 2026 e sulla quale sono riposte molte speranze, dopo un 2025 avaro di soddisfazioni. La nuova Rossa di Charles Leclerc e Lewis Hamilton è stata presentata sui social e con i primi giri sulla pista di Fiorano: a mettersi per primo al volante è stato il sette volte campione del mondo per un installation lap ad andatura ridotta, sull’asfalto umido per la pioggia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scuderia Ferrari HP (@scuderiaferrari) Per quanto riguarda il “look”, la SF-26 sfoggia il classico rosso Ferrari, sostituito però nell’area dell’abitacolo e del cofano motore dal bianco, dove campeggia il blu del title sponsor HP, presente anche sull’alettone. 🔗 Leggi su Lettera43.it

