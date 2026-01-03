chi sono le sorelle di alessandra mussolini e cosa fanno nella vita

Elisabetta e Rachele Mussolini sono le sorelle di Alessandra Mussolini. Rachele, nata dalla relazione del padre Romano Mussolini con l’attrice Carla Maria Puccini, ha scelto di mantenere un profilo riservato e privato. Elisabetta, invece, ha intrapreso percorsi diversi nella vita, senza ruoli pubblici di rilievo. Entrambe sono legate alla famiglia, ma conducono esistenze distinte rispetto a quella di Alessandra.

Elisabetta e Rachele sono le sorelle di Alessandra Mussolini: la seconda è arrivata dalla relazione del padre Romano con l’attrice Carla Maria Puccini. Elisabetta e Rachele chi sono le sorelle di Alessandra Mussolini. Oggi rivedremo l’intervista della politica a Verissimo – Le Storie, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Alessandra è la primogenita di Romano Mussolini e Maria Scicolone, seguita da Elisabetta arrivata cinque anni dopo. Nata nel 1967, è un’affermata notaio che è titolare di due studi, uno nella sua città natale e l’altro ad Albano Laziale. Riservatissima sulla sfera privata, non ha profili social ed è molto legata alla celebre sorella, tanto che in occasione del battesimo del nipote Romano arrivato nel 2002, l’ex volto di Ballando Con Le Stelle decideva di registrarlo in Chiesa con sei nomi, tra i quali figurava Andrea, in omaggio al marito di Elisabetta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

