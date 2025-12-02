’Benito Le rose e le spine’

Mettere in scena i sentimenti mai esplorati, far emergere la rabbia di una donna tradita che fa pagare care le scappatelle al marito. Sembra la trama di una fiction di oggi ma in realtà è quel che è sempre accaduto. Che sia successo a Rachele, moglie di Benito Mussolini, rende il tutto più interessante, specie perché ribalta la narrazione di una donna dimessa e succube del marito. Una storia che ora è possibile conoscere grazie all’ultima fatica letteraria di Alessandra Mussolini dal titolo (Piemme, Mondadori) in libreria dal 23 settembre scorso e che sarà presentato oggi a Ravenna per iniziativa di Tessere del 900 alle 18,30 presso la sala dei Mosaici in piazza Kennedy (info@tesseredel900. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

