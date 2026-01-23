In un contesto di crescente tensione, si cercano soluzioni di pace tra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Oggi si tiene un incontro trilaterale ad Abu Dhabi per approfondire le possibilità di dialogo. Nella serata di ieri, l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff ha inoltre incontrato lo zar russo a Mosca, segnando un passo importante nei negoziati per una risoluzione pacifica del conflitto.

Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza tregua da ormai 4 anni. Il prossimo 24 febbraio sarà il quarto anniversario di una guerra che sembra aver perso i suoi pilastri fondamentali. Tra bombardamenti quotidiani e tentativi di mediazione sempre fallimentari, sembra complesso ricordare i motivi principali che hanno spinto la Mosca ad invadere Kiev. Ad oggi, sono quattro le questioni fondamentali ancora da risolvere. Innanzitutto, Kiev dovrebbe rinunciare ai suoi territori orientali? Mosca continua a rivendicare il controllo del Donetsk, ribadendo che tali zone del Paese devono “tornare” a far parte della Russia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ucraina, si cerca la pace a tutti i costi: oggi il trilaterale con Russia e Usa ad Abu Dhabi

Ucraina, oggi il trilaterale Usa-Russia-Kiev ad Abu Dhabi. “Raid di Mosca nella notte con oltre 100 droni”Oggi a Abu Dhabi si svolge un incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, nel contesto delle tensioni in corso.

Leggi anche: Ucraina, media: "Oggi incontro Usa-Russia ad Abu Dhabi" | Zelensky: "Molti aspetti giusti nel nuovo piano di pace americano"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Guerra Ucraina, Zelensky: Mosca si prepara a un attacco massiccio, stiamo attenti; Ucraina, Krajewski: non si resti indifferenti al dolore della gente, servono aiuti subito; Da Kiev l’allarme di Zelensky: L’Occidente si sta distraendo; Ucraina: tanti nodi restano ancora irrisolti a quasi cinque anni dall’inizio della guerra.

Guerra Ucraina, Zelensky: Mosca si prepara a un attacco massiccio, stiamo attentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, raid russi su impianti energia: migliaia al buio. A Kharkiv un morto. LIVE ... tg24.sky.it

Gli alleati dell'Ucraina si dicono preoccupati per il piano americano. A Ginevra si cerca una mediazioneI responsabili della sicurezza di Regno Unito, Unione europea, Stati Uniti e Ucraina si incontrano in Svizzera per ulteriori colloqui. Siamo pronti a impegnarci per garantire che la pace futura sia ... ilfoglio.it

Signora ucraina, MEDICO nel suo paese, cerca lavoro di assistenza anziani per 3-4 ore giornaliere. Zona Scandicci o raggiungibile con tramvia. Ottime referenze. - facebook.com facebook