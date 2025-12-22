Donato al reparto di Geriatria un impianto di filodiffusione | la musica come alleata del benessere

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gesto semplice ma di grande valore, capace di migliorare concretamente la qualità della vita in ospedale. Grazie alla donazione di Maurizio Groppi e Franco Cornelli, il reparto di Geriatria e lungodegenza è stato dotato di un nuovo impianto di filodiffusione, che permette di ascoltare musica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

donato al reparto di geriatria un impianto di filodiffusione la musica come alleata del benessere

