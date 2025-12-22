Un gesto semplice ma di grande valore, capace di migliorare concretamente la qualità della vita in ospedale. Grazie alla donazione di Maurizio Groppi e Franco Cornelli, il reparto di Geriatria e lungodegenza è stato dotato di un nuovo impianto di filodiffusione, che permette di ascoltare musica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Donato al reparto di Geriatria un impianto di filodiffusione: la musica come alleata del benessere

Leggi anche: La Bcc dona l’impianto di filodiffusione al reparto di Anestesia

Leggi anche: Note di benessere in corsia: la musica come terapia del sollievo per i pazienti di Geriatria

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Donato al reparto di Geriatria un impianto di filodiffusione: la musica come alleata del benessere - Un gesto semplice ma di grande valore, capace di migliorare concretamente la qualità della vita in ospedale. ilpiacenza.it

San Donato nella morsa del caldo: "Geriatria a 30 gradi: è un forno" - Dopo i trenta gradi denunciati all’ospedale del Casentino a luglio, anche al San Donato di Arezzo si viaggia su temperature impossibili. lanazione.it

La musica per curare. Sistema di filodiffusione donato alla Geriatria - Non per intrattenere, ma per curare: due nuovi impianti di filodiffusione accompagneranno ora le giornate dei pazienti ... ilrestodelcarlino.it

Giochi, sorrisi e solidarietà Il Milan Club Arezzo ha portato un momento di gioia ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del San Donato, donando giochi e materiale ludico Un piccolo gesto che illumina il Natale dei più piccoli e rafforza il legam - facebook.com facebook

Ventata di allegria nel reparto di Pediatria dell'Ospedale San Donato di #Arezzo con i #Carabinieri. In vista del Natale doni, musica e sorrisi per i piccoli pazienti, insieme alla Filarmonica Guido di Arezzo @Usltoscsudest #PossiamoAiutarvi x.com