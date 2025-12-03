Pausa pranzo al parco del Galgario l’iniziativa per ritrovare il benessere psicofisico

Dopo il grande successo registrato a ottobre al Parco Marenzi e a novembre al Suardi, il percorso benessere nei parchi di Bergamo prosegue anche a dicembre e gennaio. Per questo terzo appuntamento è stato scelto il Parco Galgario, fresco di riqualifica che ha interessato l’area giochi e gli arredi, offrendo un’occasione per riconnettersi con la natura e dedicarsi al proprio benessere psicofisico. Ogni mercoledì alle ore 13, esclusi 24, 31, 7 gennaio, l’associazione Nume del Bosco, in collaborazione con Legambiente, propone un’ora di immersione forestale guidata. L’esperienza non richiede alcuna preparazione specifica: è sufficiente indossare abbigliamento comodo e, se si desidera, portare con sé un tappetino per sedersi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it