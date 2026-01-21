Da giovedì al cinema un grande film ogni settimana | Timothée Chalamet è Marty Supreme

Da giovedì al cinema, un nuovo film ogni settimana con Timothée Chalamet nel ruolo di Marty Supreme. Un’occasione per immergersi in storie coinvolgenti, senza distrazioni, e lasciarsi trasportare dall’esperienza cinematografica. La programmazione settimanale permette di scoprire nuovi protagonisti e narrazioni, offrendo un momento di relax e attenzione dedicato al cinema, tra emozioni autentiche e qualità artistica.

Si sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del film che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo nostro suggerimento. Dunque, oltre a Fughe da fermo, la nostra rubrica dedicata ai libri, e a Top.🔗 Leggi su Quicomo.it

Marty Supreme, la vera storia di Marty Reisman dietro il film con Timothée ChalametMarty Supreme racconta la vita di Marty Reisman, icona del ping pong di New York, attraverso gli occhi del film diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet.

Leggi anche: MARTY SUPREME | il nuovo film con Timothée Chalamet

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: La grazia; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Sorrentino e Servillo di nuovo insieme con La grazia; Calendario film uscita gennaio 2026; Un regista in fuga dalla censura iraniana approda al Cinema Monviso.

Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Sorrentino e Servillo di nuovo insieme con La graziaSi sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del film che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo no ... milanotoday.it

Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Song Sung BlueSi sa, il sapore di una storia vissuta al cinema è unico e senza distrazioni. Ci si concede totalmente, come è giusto che sia, alla visione del film che abbiano scelto. Magari anche grazie a questo no ... milanotoday.it

MARTY SUPREME È AL CINEMA DA GIOVEDÌ 22 GENNAIO Marty Supreme è la vera storia di Marty Reisman, talento ribelle del ping pong negli anni ’50, tra scommesse, passioni proibite e riscatti personali. Timothée Chalamet con un’interpretazione facebook