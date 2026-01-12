Commissione UE | 530 milioni di euro per la Groenlandia

Da imolaoggi.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di aumentare il sostegno finanziario alla Groenlandia, portandolo a oltre 530 milioni di euro. Questa proposta mira a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dell’isola, sostenendo progetti locali e migliorando le infrastrutture. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie dell’UE per promuovere una cooperazione più stretta con le regioni artiche e sostenere le comunità locali.

La Commissione UE ha proposto di raddoppiare il sostegno finanziario alla Groenlandia, portandolo a oltre 530 milioni di euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

commissione ue 530 milioni di euro per la groenlandia

© Imolaoggi.it - Commissione UE: 530 milioni di euro per la Groenlandia

Leggi anche: Groenlandia: Von der Leyen, 'fondi Ue per 530 milioni'

Leggi anche: Groenlandia, l’Ue corre in soccorso: “Raddoppiati i finanziamenti per l’Artico con 530 milioni”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ursula Von der Leyen: «L'Europa sostiene la linea della Groenlandia, fondi per 500 milioni»; Anche l'Ue guarda alla Groenlandia, ecco gli investimenti; Garante Privacy spagnolo e norvegese contro TikTok: continua a trasferire dati in Cina; L'asta al rialzo con gli Usa sulla Groenlandia. L'Ue aumenta i fondi e cerca un'intesa Nato.

commissione ue 530 milioniI fronti aperti dell’Ue. Von der Leyen: “530 milioni per la Groenlandia” - La presidente von der Leyen: «La Groenlandia appartiene al suo popolo» ... energiaoltre.it

commissione ue 530 milioniGroenlandia: Von der Leyen, 'fondi Ue per 530 milioni' - Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

commissione ue 530 milioniAnche l'Ue 'guarda' a Nuuk, accordi per centinaia di milioni - Non solo gli Usa guardano alla Groenlandia: il 15 marzo 2024, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha inaugurato a Nuuk un ufficio Ue. msn.com

Trump insiste sulla Groenlandia

Video Trump insiste sulla Groenlandia

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.