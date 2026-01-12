Commissione UE | 530 milioni di euro per la Groenlandia

La Commissione Europea ha annunciato l’intenzione di aumentare il sostegno finanziario alla Groenlandia, portandolo a oltre 530 milioni di euro. Questa proposta mira a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dell’isola, sostenendo progetti locali e migliorando le infrastrutture. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie dell’UE per promuovere una cooperazione più stretta con le regioni artiche e sostenere le comunità locali.

