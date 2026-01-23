Aggredito dal figlio di 24 anni chiede aiuto al 112 ‘braccialetto elettronico’ per il 24enne violento

Un genitore di Marzabotto ha chiamato il 112 segnalando un episodio di violenza da parte del suo figlio di 24 anni. La richiesta di intervento è stata motivata da un’aggressione in atto, evidenziando la necessità di tutela e sicurezza. La vicenda solleva questioni sulla gestione di situazioni di violenza familiare e sull’uso di strumenti come il braccialetto elettronico per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Marzabotto (Bologna), 23 gennaio 2026 – Ha telefonato al 112 chiedendo aiuto: “Mio figlio mi ha aggredito, correte”. E così hanno fatto i carabinieri della Stazione di Marzabotto che hanno arrestato il 24enne per maltrattamenti contro familiari o conviventi. All’arrivo dei militari dell’Arma, gran parte dell’arredo domestico era stato danneggiato dal giovane che appariva in forte stato di agitazione, mentre il padre presentava alcune ferite da contusioni. Ulteriori accertamenti svolti dai militari sul conto del giovane hanno consentito di rilevare che lo stesso, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona, era stato già arrestato in passato per maltrattamenti contro familiari o conviventi e a giugno 2025 aveva ricevuto la misura di prevenzione dell’avviso orale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

