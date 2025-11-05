Sono stata aggredita dal mio compagno | la donna chiama il 112 e chiede aiuto

Latinatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo essere stata aggredita dal compagno ha avuto il coraggio di chiamare il 112 e chiedere aiuto: vittima una donna che ai militari ha parlato di oltre un anno di violenze fisiche e minacce da parte dell’uomo di 51 anni che alla fine è stato arrestato.Siamo ad Ardea dove i militari sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

