Anagni madre terrorizzata dal figlio tossicodipendente | scatta il braccialetto elettronico

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Anagni, coordinati dalla locale Compagnia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale di Frosinone che dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un 36enne già. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Anagni, madre terrorizzata dal figlio tossicodipendente: scatta il braccialetto elettronico

