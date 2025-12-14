Seconda casa in montagna i prezzi delle località più amate in Lombardia | la classifica dalla più costosa alla più economica

Scopri la classifica delle località più ambite in Lombardia per una seconda casa in montagna, analizzando i prezzi delle mete più apprezzate. Dalla più costosa alla più economica, questa guida offre un panorama aggiornato delle opportunità immobiliari in una delle regioni più amate dagli appassionati di montagna e sport invernali.

Livigno (Sondrio), 14 dicembre 2025 – Con Sant’Ambrogio e il Ponte dell’Immacolata la stagione sciistica è entrata ufficialmente nel vivo. La montagna si conferma tra le mete preferite degli italiani: sono stimate 29,7 milioni di presenze e 93 milioni di pernottamenti nelle principali località invernali. Un interesse che non riguarda solo il turismo ma anche il mercato immobiliare, con una crescente domanda di seconde case in quota. A rilevarlo è un'analisi di Abitare Co., che ha confrontato 58 località sciistiche italiane e 10 estere. Nel 2025 il prezzo medio richiesto per abitazioni nuove o ristrutturate, situate in centro o vicino agli impianti, sale a 5. Ilgiorno.it

Selva di Cadore, case a buon mercato: è la più economica in provincia - "Affarone: seconda casa vista Pelmo a 3mila euro al metro quadro": il pienone del ponte di Sant'Ambrogio nelle località sciistiche della ... ilgazzettino.it

Seconda casa in montagna? A Cortina servono 15mila euro al metro quadro: ecco la speciale classifica (e la località trentina più economica) - Mercato per le seconde case in quota: tra le mete più 'esclusive' in Italia svetta Cortina d'Ampezzo – anche se, nel confronto con le destinazioni estere, i prezzi sono circa dimezzati. ildolomiti.it

"Bologna? Per me è una seconda casa. Porto l’Italia nel cuore, ma Bologna è speciale." Viktor Sanikidze - facebook.com facebook