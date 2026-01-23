Affari Tuoi Damiano cambia idea a un passo dal disastro | Vorrei permettere a mia moglie di lavorare meno

Durante l’ultima puntata di Affari Tuoi, Damiano ha deciso di cambiare strategia, optando per un’azione che ha evitato un possibile disastro. Con l’obiettivo di migliorare la vita della propria famiglia, ha espresso il desiderio di permettere a sua moglie di lavorare meno. La sua decisione è stata influenzata da un sogno che ha deciso di realizzare, dimostrando attenzione alle esigenze familiari e una certa maturità nelle scelte.

