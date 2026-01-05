Affari tuoi del 5 gennaio l'incredibile partita di Mariapia | Accetto 60mila euro devo lavorare anni per guadagnarli

Nella puntata di Affari tuoi del 5 gennaio, Mariapia, dal Molise, ha affrontato una partita particolare, accettando 60mila euro e commentando di dover lavorare anni per guadagnarli. La sua scelta ha attirato l'attenzione, suscitando anche l'ironia di Stefano De Martino. Un episodio che ha mostrato il valore delle decisioni personali e le emozioni legate al gioco, mantenendo uno stile sobrio e rispettoso.

La puntata di Affari tuoi di lunedì 5 gennaio. Ha giocato Mariapia dal Molise. Una partita incredibile che ha suscitato l'ironia di Stefano De Martino: "Mariapia sceglie i pacchi con il cuore e anche con un'altra cosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

