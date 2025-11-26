Affari tuoi Ronny piange | Mia moglie mi ammazzerà ma vorrei pagare tutti i debiti cambia 3 pacchi e sbanca
La puntata di Affari tuoi di mercoledì 26 novembre è stata ricca di colpi di scena. Ronny, in lacrime, ha rifiutato le offerte del Dottore pur sapendo che la moglie si sarebbe arrabbiata. Poi il colpo di scena finale e la grossa vincita che ripagherà i suoi debiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
