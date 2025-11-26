Affari tuoi Ronny piange | Mia moglie mi ammazzerà ma vorrei pagare tutti i debiti cambia 3 pacchi e sbanca

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata di Affari tuoi di mercoledì 26 novembre è stata ricca di colpi di scena. Ronny, in lacrime, ha rifiutato le offerte del Dottore pur sapendo che la moglie si sarebbe arrabbiata. Poi il colpo di scena finale e la grossa vincita che ripagherà i suoi debiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

affari tuoi ronny piangeAffari Tuoi stasera, Ronnie piange: “Mia moglie mi ammazzerebbe”. E l’offerta… - Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera Questa sera gioca ad Affari Tuoi da Empoli per la Toscana Ronnie, istruttore di nuoto, detto Pavarotti. Scrive msn.com

affari tuoi ronny piangeVanessa piange ad Affari tuoi: “Mi sono ammalata di una malattia silenziosa che condiziona la mia vita” - La concorrente si è raccontata con generosità, dal matrimonio imminente alla malattia che le condiziona ... Secondo fanpage.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino scatenato: “La nostra Samira”. Poi si piange in studio - La puntata di Affari Tuoi di giovedì 25 settembre è stata una delle più caotiche e divertenti della stagione appena iniziata. Scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Ronny Piange