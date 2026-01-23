Acerra attività didattiche e scientifiche sul futuro del patrimonio culturale

Acerra ospita un dibattito dedicato alle attività didattiche e scientifiche sul futuro del patrimonio culturale. L’evento, tenutosi al Castello dei Conti di Acerra, ha coinvolto enti pubblici e accademici, tra cui il Comune di Acerra, il Ministero della Cultura e il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II. L’obiettivo è promuovere la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione dei beni culturali locali e nazionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Far rivivere i luoghi del passato e valorizzare nuovi patrimoni culturali: è quanto emerso nel corso di un dibattito svoltosi al Castello dei Conti di Acerra (Napoli), grazie alla collaborazione tra Comune di Acerra Soprintentenza, Ministero della Cultura e il Diarc (Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II). Al centro del convegno, gli ‘Studi per il futuro del parco urbano antica città di Suessola, del Mulino di Calabricito e del Real Sito della Lanciolla’, presentazione delle attività didattiche e scientifiche delle aree interessate, che serviranno per far rivivere i luoghi del passato e valorizzare nuovi patrimoni culturali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

