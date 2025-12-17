La Pro Loco di Letino CE alla Sala della Regina per la presentazione del progetto sul Censimento del patrimonio culturale materiale e immateriale

Il 15 dicembre, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, si è svolta la presentazione del progetto sul Censimento del patrimonio culturale materiale e immateriale, a cui ha partecipato il Comitato Regionale UNPLI Campania e la Pro Loco di Letino (CE). Un importante momento di valorizzazione e tutela delle nostre tradizioni, volto a preservare e promuovere il ricco patrimonio culturale della nostra regione.

© Anteprima24.it - La Pro Loco di Letino (CE) alla Sala della Regina per la presentazione del progetto sul Censimento del patrimonio culturale materiale e immateriale Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata del 15 dicembre, il Comitato Regionale UNPLI Campania ha preso parte alla presentazione del progetto dedicato al censimento del patrimonio culturale materiale e immateriale, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. L’iniziativa, promossa da Unpli in sinergia con il Ministero della Cultura ANCI e l’Istituto centrale per il patrimonio immateriale, presentata da Adriana Volpe e Beppe Convertini, mira alla tutela valorizzazione e alla trasmissione delle identità locali. Di rilievo la partecipazione all’evento della delegazione della Pro Loco di Letino (CE) che ha allietato i presenti con i costumi tradizionali locali, offrendo una testimonianza concreta e visiva della ricchezza culturale e delle tradizioni popolari dell’entroterra campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: La Regina celebra le Giornate Europee del Patrimonio: in programma una visita guidata agli scavi archeologici (romani) della città Leggi anche: Teatro, scuola e occupazione: rinnovato il progetto Teseo, la presentazione al Verdi Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Letino, eventi estivi promossi dalla Pro Loco Letizia - L’Estate letinese da 17 anni è uno degli appuntamenti fissi dell’alto casertano che la Pro Loco Letizia guidata dall’instancabile Luigi Paolella, porta avanti con costanza, rendendo tale ... pupia.tv Letino: Convenzione tra il comune di Letino e Pro Loco “Letizia” per attività di promozione - 56 la convenzione tra il comune di Letino e l’associazione pro loco “Letizia”, dando atto che la firma di tale protocollo non ... capuaonline.com I costumi femminili di Letino - Il Matese in 80 tappe "NATALE A CORTE" AL CASTELLO DI SANTA SEVERA... VENITE A TROVARCI!!! Sabato 20 e domenica 21 dicembre dalle ore 10.30 alle 19.30 saremo tra le Pro Loco invitate a partecipare alla manifestazione "Natale a Corte", organizzata dalla Regione Laz - facebook.com facebook

