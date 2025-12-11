Rivoluzione al Mediaporto | incontro pubblico sul futuro del polo culturale
La Provincia di Brindisi organizza un incontro pubblico al Mediaporto per discutere del futuro del polo culturale. L’evento rientra nell’ambito dell’avviso regionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e all’innovazione nei luoghi di cultura pubblici non statali, promuovendo un confronto condiviso sulle prospettive di sviluppo e rinnovamento del centro culturale brindisino.
BRINDISI - La Provincia di Brindisi promuove un momento di confronto dedicato al futuro del Mediaporto di Brindisi, nell'ambito dell'avviso regionale "Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale e innovazione nei luoghi di cultura pubblici non statali" (Azione 8.7 - Pr Puglia.
