Il Pd chiede le dimissioni del sindaco Giovanni Sgroi accusato di violenza sessuale

Il Partito democratico di Rivolta d'Adda torna a chiedere al sindaco Giovanni Sgroi, indagato per violenza sessuale ai danni di quattro donne, le dimissioni. Lo fa in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sgroi è primo cittadino del Comune in provincia di Cremona. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

