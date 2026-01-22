Lei lo accusa di violenza sessuale e maltrattamenti l' ex compagno assolto per insufficienza di prove

Un uomo di 30 anni di origini kosovare è stato assolto dalle accuse di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna, dopo che il pubblico ministero aveva richiesto una condanna a 10 anni. La decisione si è basata sull’insufficienza di prove, nonostante la denuncia della donna. La vicenda evidenzia l’importanza di un processo basato sui fatti e sulla valutazione obiettiva delle prove disponibili.

E' stato ritenuto innocente, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto una condanna a 10 anni, e assolto dalle accuse di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna un 30enne di origini kosovare finito sul banco degli imputati dopo la denuncia della donna.

