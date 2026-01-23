Il 23 gennaio 1932, arrivò in Italia il primo numero della Settimana Enigmistica, un quotidiano in bianco e nero composto da sedici pagine. Il giornale proponeva parole crociate, rebus, passatempi, vignette e spazi umoristici, diventando presto un punto di riferimento per gli appassionati di enigmistica. La sua presenza nelle edicole di Milano segnò l’inizio di una tradizione che continua ancora oggi.

Il 23 gennaio 1932 sbarcò in Italia la Settimana Enigmistica, con il suo primo numero nelle edicole di Milano. Galeotto fu l’amore di un nobile sardo, Giorgio Sisini, conte di Sant’Andrea, per una giovane austriaca, sbocciato nella Vienna postimperiale. L’uomo la sposò e la portò con sé a Milano, trascinandosi dietro altresì la moda per i giochi linguistici e di logica, giunta da oltreoceano e assai in voga nella società viennese degli anni Trenta. Di qui l’idea di fondare una rivista specifica.Un giornale in bianco e nero di sedici pagine arricchite con parole crociate, rebus, passatempi, vignette e spazi umoristici. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 23 gennaio, il primo numero della Settimana Enigmistica

