Accadde oggi | 6 gennaio il colore della Nazionale Italiana di calcio è l’azzurro

Il 6 gennaio 1911, all’Arena di Torino, fu adottato ufficialmente il colore azzurro come distintivo della Nazionale Italiana di calcio. Questo colore, derivato dall’araldica di Casa Savoia, rappresenta anche un omaggio alla devozione verso la Vergine Maria, molto cara ai regnanti italiani. L’azzurro è diventato simbolo di identità e orgoglio nazionale, collegato alle radici storiche e culturali del nostro paese.

Un omaggio alla Vergine Maria, a cui Casa Savoia era molto devota L'azzurro è il colore che deriva dallo stemma araldico di Casa Savoia e in onore dei regnanti d'Italia, il colore conosciuto anche come blu Savoia, il 6 gennaio 1911, all'Arena

