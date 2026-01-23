Abbandonata morta nel bosco a Carate Brianza | Nessuna giustizia riparativa per chi si è liberato di Karine come spazzatura

Un grave episodio a Carate Brianza riguarda l’abbandono di un corpo nel bosco, suscitando preoccupazione e sconcerto. La vicenda evidenzia come, anche in situazioni estreme, si renda necessario un intervento giudiziario e sociale per affrontare comportamenti inaccettabili e garantire giustizia. La comunità si interroga sulle misure di prevenzione e sulle politiche di tutela delle vittime, affinché simili episodi non si ripetano.

Carate Brianza (Monza), 23 gennaio 2026 - "Anche da morti nessuno merita il trattamento che lui ha fatto a Karine: passare la notte con il cadavere per poi buttarlo come spazzatura. Non è giusto che si ritrovi agli arresti domiciliari. Le figlie hanno sofferto e tuttora chiedono della mamma, non credo che qualcuno abbia voglia di collaborare con lui, quella persona deve scontare la pena". Trovata morta in un bosco a Carate Brianza. A. è il padre della seconda bambina di Karine Cogliat i, la 26enne italo-brasiliana residente a Biassono trovata morta lo scorso febbraio in un bosco alla periferia di Carate Brianza, rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla come un sacchetto da abbandonare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Giuseppe Bernardini, 45 anni di Carate Brianza, ha richiesto di partecipare a un percorso di giustizia riparativa con i familiari di Karine Cogliati, vittima di un grave abbandono nel febbraio scorso.

In un procedimento a Monza, Giuseppe Bernardini, accusato di occultamento del cadavere di Karine Cogliati, ha richiesto di accedere alla giustizia riparativa.

Il 45enne è imputato di spaccio di droga, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Ora potrebbe partecipare a un percorso di riabilitazione insieme ai familiari della 26enne.

La 26enne è stata colta da un malore dopo aver assunto alcol e cocaina insieme a Bernardini. Il 45enne non chiamò aiuto e il giorno successivo lasciò la donna esanime vicino il fiume Lambro.

