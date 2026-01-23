Karine Cogliati trovata morta in un bosco il pizzaiolo che ha nascosto il corpo chiede la giustizia riparativa

In un procedimento a Monza, Giuseppe Bernardini, accusato di occultamento del cadavere di Karine Cogliati, ha richiesto di accedere alla giustizia riparativa. La morte di Cogliati, ritrovata in un bosco, è collegata a reati di droga. La richiesta di Bernardini mira a trovare una soluzione alternativa alle pene tradizionali, nel rispetto delle esigenze di riparazione e ricostruzione del danno.

