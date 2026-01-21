Giuseppe Bernardini, 45 anni di Carate Brianza, ha richiesto di partecipare a un percorso di giustizia riparativa con i familiari di Karine Cogliati, vittima di un grave abbandono nel febbraio scorso. Incensurato e titolare di una pizzeria da asporto, Bernardini è coinvolto nel caso che ha scosso la comunità di Biassono. La richiesta mira a favorire un confronto e una possibile riparazione tra le parti coinvolte.

Carate Brianza (Monza Brianza), 21 gennaio 2026 – Ha chiesto di essere ammesso ad un percorso di giustizia riparativa con i familiari di Karine Cogliati il 45enne Giuseppe Bernardini, incensurato e titolare di una pizzeria da asporto a Carate Brianza, che lo scorso febbraio ha abbandonato il corpo senza vita della 26enne italo-brasiliana residente a Biassono, rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla come un sacchetto da gettare. Il pm della Procura di Monza Flaminio Forieri ha chiesto il giudizio immediato dell'uomo, che si trova agli arresti domiciliari, con le accuse di spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere e oggi Bernardini è stato chiamato davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Karine Cogliati venne abbandonata morta in un bosco a Carate. Giuseppe Bernardini chiede la giustizia riparativa

La tragica fine di Karine abbandonata nel bosco. Il pizzaiolo va a processoGiuseppe Bernardini, pizzaiolo di 45 anni di Carate Brianza, si presenterà mercoledì davanti al Tribunale di Monza per il processo con rito abbreviato, accusato della morte di Karine Cogliati, trovata senza vita nei boschi vicino al Lambro a febbraio.

