a sinistra hanno pure il coraggio di parlare di sicurezza

23 gen 2026

Nel dibattito sulla sicurezza, alcuni continuano a minimizzare i rischi. Tuttavia, chi desidera proteggersi seriamente dovrebbe considerare misure più efficaci, come cappucci e passamontagna, piuttosto che semplici accessori. La protezione personale richiede attenzione e strumenti adeguati, soprattutto in un contesto in cui la sicurezza è diventata una priorità. Una discussione seria richiede analisi approfondite e soluzioni concrete, non superficialità o battute.

A lor signori, per proteggersi, non basteranno gli occhialoni da sole di Emmanuel Macron: serviranno per lo meno cappucci e passamontagna per non farsi riconoscere. Mi riferisco ai campioni e ai campioncini della sinistra politica e pure di quella mediatica. Per anni si sono presentati in tv a fare i sorrisini, a negare qualunque emergenza sicurezza, a sostenere che non ci fosse alcuna invasione di immigrati irregolari, e a contestare perfino (nonostante numeri schiaccianti) il legame devastante tra clandestini e commissione di reati. Adesso che la situazione si è fatta insostenibile, si ripresentano tali e quali (giusto una sistematina al trucco e al parrucco prima di andare in onda) a raccontarci che il problema esiste e che il governo dovrebbe fare di più.

