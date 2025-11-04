La sinistra ha paura di parlare della sicurezza
La classifica sulla sicurezza in Italia pubblicata dal Sole 24 Ore certifica che nel 2024 i reati denunciati sono aumentati dell’1,7%. Il dato manda in sollucchero la sinistra, che così può accusare il centrodestra di aver attuato «politiche fallimentari» e di aver «tradito le promesse». I numeri dicono anche che, rispetto a dieci anni fa, quando c’era il Pd al governo, i reati sono calati del 15%. Il confronto con la realtà però non è di casa all’opposizione. La classifica dice anche che le prime sei città più pericolose hanno una guida di centrosinistra. A chi obietta che è scontato, visto che i sindaci rossi sono di più, è facile replicare che, viceversa, tra le sei città più sicure del Paese, quattro sono amministrate dal centrodestra, una da una coalizione civica e una sola da un esponente del Pd. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
