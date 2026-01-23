A fuoco un garage a Levico tre persone in ospedale

Ieri sera a Levico Terme, intorno alle 19:15, è scoppiato un incendio in un garage di via Lungo Parco. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Tre persone sono state trasportate in ospedale per le ferite riportate. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere le fiamme e limitare i danni nell’edificio.

Prima il fumo uscito dalla porta basculante, poi l’incendio che ha iniziato a propagarsi: necessario a quel punto l’intervento dei vigili del fuoco di Levico Terme e i permanenti di Trento, giunti nell’arco di poco. Assieme a loro anche il personale sanitario e le forze dell’ordine. L’intervento dei pompieri per sedare il rogo ha di fatto evitato una propagazione dello stesso sia agli altri garage che al resto della struttura. I danni sono stati ingenti e, soprattutto, tre persone hanno avuto bisogno dell’assistenza medica precauzionale in ospedale, mentre tutte le persone residenti nello stabile sono state fatte uscire dalle loro abitazioni per sicurezza durante le operazioni di spegnimento e bonifica dell’incendio.🔗 Leggi su Trentotoday.it

L'abitazione va a fuoco, decine di pompieri in azione a Levico TermeNella serata di ieri, a Levico Terme, si è sviluppato un incendio in una abitazione di via Monte Panarotta.

Ronco Scrivia, brucia auto ibrida nel garage di un condominio, un anziano morto e tre persone intossicateA Ronco Scrivia, un incendio in un garage condominiale ha provocato la morte di un anziano e l’intossicazione di altre tre persone.

