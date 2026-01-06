L' abitazione va a fuoco decine di pompieri in azione a Levico Terme

Nella serata di ieri, a Levico Terme, si è sviluppato un incendio in una abitazione di via Monte Panarotta. Decine di vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha causato preoccupazione tra i residenti, ma fortunatamente non si registrano feriti. La situazione è ora sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono in corso.

Serata di ansia e apprensione quella vissuta intorno alle 21 di ieri, lunedì 5 gennaio, in via Monte Panarotta a Levico Terme, a causa di un incendio che ha interessato una casa, in particolar modo la sua parte superiore. La colonna di fumo e le successive fiamme erano ben visibili anche a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Usa, incendio in porto Los Angeles: decine di pompieri in azione Leggi anche: Capanno agricolo a fuoco: pompieri in azione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L'abitazione va a fuoco, decine di pompieri in azione a Levico Terme in via Monte Panarotta | 5 gennaio; Fuoco d’artificio finisce sul terrazzo e rischia di incendiare appartamento; Casa in fiamme a Legos di Ledro: decine di vigili del fuoco sul posto: un ferito - FOTO; Incendio e paura nel Ferrarese, villette devastate: i pompieri salvano due famiglie. Il fumo sopra tutto il paese, va a fuoco il tetto di un'abitazione (VIDEO). Pompieri in azione con autoscala e diversi mezzi - Vigili del fuoco in azione a Levico Terme per un incendio che ha interessato un'abitazione. ildolomiti.it

Incendio in una casa a Masseris, il fuoco colpisce tre piani - All'arrivo dei Vigili del Fuoco le fiamme stavano attaccando il tetto. rainews.it

San Benedetto, soffitta a fuoco in contrada Valle del Forno. Arrivano i pompieri - L’incendio si è sviluppato nella soffitta di una casa abitata. lanuovariviera.it

Fiamme alte e una colonna di fumo. A fuoco il tetto di un'abitazione (VIDEO all'interno) - facebook.com facebook

#Maltempo #Roma, salvate stanotte a Trigoria dai #vigilidelfuoco 2 ragazze, di 21 e 24 anni, rimaste intrappolate nella loro abitazione allagata, per la forte pioggia, al piano seminterrato: squadre e sommozzatori hanno tagliato le inferriate delle finestre per ac x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.