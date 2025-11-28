A Cinderella Story Hilary Duff ricorda la ' matrigna' Jennifer Coolidge | Era cattiva con me sul set
La star di Lizzie McGuire ha raccontato l'atteggiamento della collega durante la lavorazione del film, rivisitazione moderna di Cenerentola. Nel lontano 2004, Jennifer Coolidge e Hilary Duff hanno recitato insieme nel film A Cinderella Story, e in una nuova intervista rilasciata a Variety, la cantante e star di Lizzie McGuire ha raccontato l'esperienza con la collega sul set. Nell'intervista, Duff riserva parole positive nei confronti della collega ma non dimentica un piccolo dettaglio, riferendosi a quando venne trattata male durante la lavorazione nonostante all'epoca lei avesse soltanto 15 anni e quindi fosse ancora una ragazzina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
