A Cinderella Story Hilary Duff ricorda la ' matrigna' Jennifer Coolidge | Era cattiva con me sul set

Movieplayer.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La star di Lizzie McGuire ha raccontato l'atteggiamento della collega durante la lavorazione del film, rivisitazione moderna di Cenerentola. Nel lontano 2004, Jennifer Coolidge e Hilary Duff hanno recitato insieme nel film A Cinderella Story, e in una nuova intervista rilasciata a Variety, la cantante e star di Lizzie McGuire ha raccontato l'esperienza con la collega sul set. Nell'intervista, Duff riserva parole positive nei confronti della collega ma non dimentica un piccolo dettaglio, riferendosi a quando venne trattata male durante la lavorazione nonostante all'epoca lei avesse soltanto 15 anni e quindi fosse ancora una ragazzina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

a cinderella story hilary duff ricorda la matrigna jennifer coolidge era cattiva con me sul set

© Movieplayer.it - A Cinderella Story, Hilary Duff ricorda la 'matrigna' Jennifer Coolidge: "Era cattiva con me sul set"

Contenuti che potrebbero interessarti

Cinderella Story: Cenerentola ai tempi di Hilary Duff e dei teen movie - La star di Lizzie McGuire è protagonista insieme a Chad Michael Murray di una rivisitazione in chiave moderna della classica fiaba. comingsoon.it scrive

cinderella story hilary duffHilary Duff Says Jennifer Coolidge Was 'Mean to Me' in Character on “A Cinderella Story” Set: 'It Was a Little Scary' - Hilary Duff had to deal with an "evil stepmother" on the set of her hit 2004 film, A Cinderella Story. Segnala msn.com

Cindarella Story/ Su Italia 1 il film con Hilary Duff e Chad Michael Murray. Trailer e diretta streaming - Una commedia romantica del 2004, rivolta principalmente a un pubblico di adolescenti, che è stata diretta ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Cinderella Story Hilary Duff