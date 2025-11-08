Lizzie McGuire Hilary Duff | Non ricordo di aver registrato la hit What Dreams Are Made Of

La star della serie televisiva dei primi anni 2000 ha confessato di non aver conservato alcun ricordo della registrazione della canzone dello show. Nel corso di un'intervista al podcast Therapuss, Hilary Duff è stata interpellata sulla canzone del film Lizzie McGuire, la hit What Dreams Are Made Of. L'attrice ha confessato di non conservare alcun ricordo della registrazione della canzone che diventò una delle più popolari tra i fan di Lizzie McGuire all'epoca. Lizzie McGuire non ricorda la registrazione di What Dreams Are Made Of "No, assolutamente no. Proprio no" ha dichiarato Duff in relazione al ricordo della canzone "Non ricordo nemmeno di aver registrato quella canzone. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lizzie McGuire, Hilary Duff: “Non ricordo di aver registrato la hit What Dreams Are Made Of”

Argomenti simili trattati di recente

