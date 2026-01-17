A che ora lo sci di fondo oggi | programma sprint tl Oberhof 2026 tv streaming

Oggi a Oberhof si svolge una tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo, con il programma sprint TL. L’evento sarà trasmesso in diretta tv e streaming. La competizione si svolge in un contesto insolito, senza alcuni dei principali atleti di Norvegia e Svezia, tra cui Johannes Hoesflot Klaebo, assente. Ecco gli orari e le modalità per seguire la gara.

Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo: stavolta si va a Oberhof, in Germania, in una situazione del tutto particolare perché non ci sono diverse figure di successo di Norvegia e Svezia, con Johannes Hoesflot Klaebo primo grande assente della lista. L'Italia, dunque, ha carte da giocare. O meglio, è davvero la grande occasione di Federico Pellegrino, Elia Barp, Simone Mocellini, Federica Cassol, Caterina Ganz. Possono arrivare tanti, tantissimi ottimi piazzamenti. Vale per noi, però, così come vale per gli altri: e allora c'è da prepararsi a tanta, tantissima grande lotta. Le gare sprint di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania, vanno in scena oggi.

